Росію не влаштовує рух України в НАТО.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна "повністю втрачена для Росії" як партнер і союзник.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу RTVI.

"Втрачена зараз Україна як партнер, союзник і так далі, на даному етапі - так, повністю", - відповів прес-секретар Путіна.

Також він відзначив намір України вступити до Північноатлантичного альянсу.

Читайте такожЕксперт пояснив, в якому випадку Росія піде у наступ на Україну"Україна безпосередньо офіційно, фактично на законодавчому рівні декларує свій намір вступити в НАТО. Це дуже погано для нас, тому що таким чином неминуче військова інфраструктура НАТО починає рух, дрейф у бік наших кордонів", - заявив Пєсков.

Росія проти руху України в НАТО

У п'ятницю, 17 грудня, на сайті МЗС Росії з'явився перелік вимог Кремля до Вашингтону і Альянсу, в яких говорилося, зокрема, про гарантії нерозміщення військових баз на територіях пострадянських країн, у тому числі невступ України до НАТО. Крім того, Москва вимагає, щоб Альянс відмовився надавати своїм союзникам зі Східної Європи військове підкріплення.

Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. У грудні, коментуючи дані про переміщення російських військ, глава Кремля заявив, що вимагатиме від Альянсу гарантія невступу України.

Байден на переговорах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо можливого членства України у військовому Альянсі.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, у свою чергу, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Однак 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися у рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ в України, що негативно сприйняли країни східного флангу Альянс.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не зменшить "апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення військ РФ уздовж кордону з Україною. У розвідці припускають, що РФ спробує ще раз вторгнутися на територію країни вже цієї зими.

Автор: Віолетта Орлова