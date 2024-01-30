Від японських снарядів відмовилися після того, як трохи постріляли ними на полігоні.

Україна отримує менше артилерійських снарядів від партнерів, ніж планувалося. Однією з причин цього, як з’ясувалося, є обмежена сумісність озброєнь різних країн, хоча в теорії вони мали би бути стандартизовані та уніфіковані, пише The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що наприкінці минулого року Японія послабила свої обмеження на експорт зброї. Це відкрило дорогу угоді про поставки японських снарядів до Великої Британії, аби та вже передавала свої снаряди Україні. Але, перш ніж справа дійшла до підписання такої угоди, британські військові спочатку випробували ті снаряди, які компанія Komatsu виробляє за ліцензією британської BAE Systems для потреб японської армії.

Після цих випробувань британці вирішили відмовитися від ідеї поставок снарядів з Японії. Що саме пішло не так, офіційно жодна зі сторін не каже. Але, як зазначає WSJ, відсутність сумісності між снарядами та гарматами різних виробників є серед тих проблем, з якими стикаються західні союзники, надсилаючи Україні свою зброю.

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Зазначається, що 155-міліметровий снаряд був поширений як артилерійський стандарт у країнах НАТО та в союзних їм державах інших регіонів світу. В теорії це давало змогу союзним країнам використовувати зброю та боєприпаси одна одної. На практиці вони не завжди сумісні, пише WSJ.

"Комбінації пороху та снаряда не завжди взаємозамінні", — каже Марк Кансіан, колишній офіцер артилерії Корпусу морської піхоти США, який зараз працює в мозковому центрі Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Проблеми сумісності зброї

Як писав УНІАН, Росія теж стикається з проблемою сумісності іноземної зброї, яку вона використовує у війні проти України. Але у випадку з північнокорейськими артилерійськими боєприпасами ситуацію погіршує їхня низька якість.

За словами російських військових блогерів, через низьку якість та часто "випадкову" кількість пороху в корейських боєприпасах їх використовують у ситуаціях, де "точність і купність, та й взагалі вихід снаряда зі ствола має найменшу важливість".

Примітно, що іранські боєприпаси мають серед російських солдатів дещо кращу репутацію. Хоча іранські снаряди залишають сліди кіптяви, від яких доводиться чистити бойок зброї, проте летять вони "дуже добре", якщо порівнювати з корейськими.

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