Київ вже робить великий вклад в колективну безпеку, наголосила віце-прем'єр.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина висловила впевненість в тому, що Україна вступить до НАТО. На її думку, питання полягає лише у строках вступу.

Відповідну заяву вона зробила в ефірі каналу «Україна 24».

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«Україна буде членом НАТО, це вже підтверджено і генеральним секретарем, і зокрема американськими, французькими і німецькими колегами.

Звичайно, цей процес достатньо тривалий. Наприклад, Північна Македонія рухалася у напрямку виконання тільки ПДЧ фактично 20 років. Лише сьогодні ми починаємо дискурс щодо отримання ПДЧ – це робота, яка триватиме кілька років, але паралельно з цим ми робимо великий вклад в колективну безпеку, беремо участь фактично у всіх доступних навчаннях НАТО, підвищуємо взаємосумісність наших військових підрозділів з натівськими, долучаємося до формування стратегії НАТО щодо чорноморської безпеки», - зазначила віце-прем’єр.

За словами Стефанішиної, процес євроатлантичної інтеграції уже відбувається, і його не зупинити.

«Політичне рішення буде прийнято. Я впевнена, що в найближчі роки, хоча не все залежить від України, але підтвердження, що ми будемо членами НАТО, вже є. Тому важливо, що ми зараз починаємо цю роботу, політичні перемовини», - додала вона.

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Автор: Дмитро Захаров