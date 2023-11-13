Штефан Фюле зазначив, що розширення і реформування ЄС - пов'язані процеси.

Єврокомісія має намір якнайшвидше розпочати переговори про членство України в ЄС. Водночас розширення Європейського Союзу неможливе без реформування.

Колишній єврокомісар Штефан Фюле зазначив, що процес реформування ЄС необхідний, щоб прийняти до своїх лав нових членів.

"Ці два процеси будуть пов'язані. І я не бачу можливості, щоб Україна та інші країни, що увійшли в цей пакет розширення, приєдналися до ЄС без того, щоб сам ЄС підготувався до прийому нових членів. Цей процес підготовки стосується обох сторін: країн-кандидатів та ЄС. Звіт від ЄК дає нам можливість зрозуміти, що реформування ЄС вже не є питанням для академічного обговорення. Це завдання, яке в ідеалі має проходити паралельно з тим, як просувається переговорний процес про вступ", - зазначив політик в інтерв'ю DW.

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При цьому він вважає, що реформування ЄС не тільки можливо, але і обов'язково, тому що інакше не можна рухатися вперед.

"Коли йдеться про технічні та юридичні аспекти розширення, то про них досить чітко йдеться у звіті Єврокомісії. Що нам потрібно, це побачити політичні зобов'язання з боку країн-членів ЄС. І ці зобов'язання не можуть бути обмежені тільки згодою на саміті Європейської Ради в грудні відкрити переговори про вступ або схвалити рекомендації Єврокомісії з цього приводу. Завдання країн-членів - показувати результати в цій поступовій реформі інститутів ЄС, щоб гарантувати, що ЄС зі свого боку також відповідає очікуванням нових членів", - підсумував Фюле.

Україна в ЄС - останні новини

Єврокомісія рекомендувала країнам-членам ЄС почати переговори про приєднання України. При цьому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його Будапешт проти такого розширення до завершення війни з Росією.

Варто відзначити, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова до деяких компромісів, щоб досягти великої мети і стати членом Європейського Союзу.

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