Хорватський лідер показав своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, зазначили в МЗС України.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що вимагають публічного спростування образливих заяв президента Хорватії Зорана Милановича щодо України.

Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо заяв президента Хорватії.

Повідомляється, що до Міністерства закордонних справ було запрошено пані посла Хорватії в Україні Аніцу Джамич, якій було доведено позицію про категоричну неприйнятність сьогоднішніх заяв Милановича на адресу української держави.

Наголошено, що твердження Милановича про події Революції гідності ображають пам’ять українців та іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України.

Також було висловлено глибоке розчарування висловлюваннями президента Хорватії про членство України в НАТО та недоречність допомоги нашій державі на тлі російської агресії. Підкреслено, що зазначене особливо дисонує із загальнолюдськими цінностями, враховуючи гіркий досвід війни хорватського народу.

"Хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулоріч. Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас єднає дружба і взаємна повага", – сказано у коментарі.

В МЗС вказують, що заяви Милановича ретранслюють наративи російської пропаганди, не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, завдають шкоди двостороннім відносинам, а також підважують єдність ЄС і НАТО в умовах нинішніх безпекових загроз в Європі.

Читайте також"Підрив безпеки Європи": Україна розкритикувала заяви німецьких політиків щодо РосіїМЗС України вимагає публічного спростування цих образливих заяв Президента Хорватії та їхнього неповторення в майбутньому. Посол України також здійснить відповідний демарш в Загребі.

Водночас в МЗС наголосили, що Україна високо цінує дружні і партнерські відносини з Хорватією, які успішно розвиваються між урядами двох держав, та розраховує на незмінну підтримку Хорватії, зокрема на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Нагадаємо, 25 січня Зоран Миланович заявив, що Україні не місце в НАТО.

Крім того, Миланович зробив кілька скандальних заяв щодо України, згадавши про корупцію, події Революції гідності та прагнення України вступити в НАТО та ЄС.

"Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей. Історія була така – Україна йде на Захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї чекають молочні ріки – кисільні береги. Україна досі залишається однією з найкорумпованіших країн, ЄС нічого Україні не дав", – сказав він.

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