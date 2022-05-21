Президент України закликав не порівнювати нашу державу з тими країнами, які мирно прийшли до членства в Євросоюзі, бо вона воює за свою свободу і незалежність.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україні не потрібні альтернативи, які замінять надання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою у Києві.

"Так вийшло, що Україні потрібно постійно боротися. Я не знаю, позитивно це, або ні, - це питання ціни. Суверенітет, наша незалежність, наша земля. Хто перший у черзі за вакцинами, хто останній. Війна з Росією. Членство в ЄС. Багато таких викликів і багато битв, абсолютно різних", - заявив президент.

Він нагадав, що Україна продемонструвала, що може битися.

"Мені здається, важливий дуже момент щодо кандидатства, сьогодні абсолютно правильно сказав прем'єр, ми були відверті і говорили про це. Я сказав відверто, кандидатство для України в Європейському Союзі - це важливий сигнал. Це ще не членство, але дуже важливий сигнал для нашого народу, який відстоює свою країну і європейські цінності", - додав президент.

"І саме тому я вважаю, що якщо нембуде об'єднаної підтримки України щодо членства в Європейському Союзі, то це є відповідь на питання, які цінності ми захищаємо: європейські або суто свої?", - наголосив Зеленський.

Він заявив, що розуміє складність процесу, і що багато років проходили довгий шлях, минали роки щодо отримання статусусу кандидата на вступ в ЄС, а потім роки щодо набуття членства.

"Вважаю некоректно нас порівнювати сьогодні з країнами, які пройшли мирний шлях щодо кандидатства. Ми проходимо його через війну за свободу і незалежність, і за ці європейські цінності, і втрачаємо не тільки час, як це було у тих чи інших країн, ми втрачаємо дорожче, ніж години: людей", - наголосив Зеленський.

Він вдячний тим країнам, які будуть підтримувати надання Україні статусу кандидата. "Дуже хочу вірити, що Португалія також буде на цій стороні світла", - сказав президент.

При цьому, глава держави пояснив, що Україні не потрібна альтернатива.

"Нам не потрібні ті чи інші можливості, або технічні спроможності щодо доступу до тих чи інших фінансів, це важливо щодо економіки України. Але нам не потрібно альтернативи щодо кандидатства в ЄС. Нам не потрібні ці компроміси, тому що, повірте нам, це будуть компроміси не з Україною у Європи. Це буде черговий компроміс Європи з РФ. Я абсолютно у цьому впевнений. Це тиск і вплив політичний і дипломатичний російських чиновників і бюрократів, лобістів саме на рішення тих чи інших країн Європи підтримувати Україну або ні", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Украіні потрібна об'єднана підтримка країн ЄС.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в ЄС.

На початку квітня європейська сторона передала українському лідеру опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюз.

Наша держава вже заповнила опитувальник й передала ЄС.

Президент України сподівається, що країни-члени Євросоюзу у червні підтримають рішення про надання нашій державі статусу кандидата.

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