15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі й столиці - Кабула.

Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.

Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу США Нед Прайс.

Разом з Україною невдовзі транзитною зоною для біженців стануть Данія, Німеччина, Італія, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Туреччина, ОАЕ, Велика Британія, Узбекистан, Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Руанда тощо.

Йдеться про переселення громадян з "груп ризику" – афганців, котрі підтримують США.

Читайте такожНаразі ситуація в Афганістані не впливає на підготовку візиту Зеленського до США - Кулеба"Ми глибоко вдячні за надану ними підтримку і пишаємося, що співпрацюємо з ними у рамках нашої спільної підтримки афганського народу. Ми дуже раді, що інші країни також розглядають можливість надання додаткової підтримки. І це те, на що ми й надалі будемо орієнтовані", – підкреслив Прайс.

Талібан захопив владу в Афганістані

Автор: Яна Ставська