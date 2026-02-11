Лукашенко відмовився їхати на перше засідання Ради миру Трампа

У Лукашенка поскаржилися, що запрошення нібито "було отримано пізно".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав запрошення на першу зустріч лідерів Ради миру Дональда Трампа. Проте він не прибуде на цю зустріч з ряду причин, пише "БелТА".

Прес-секретар глави Білорусі Наталія Ейсмонт заявила, що запрошення відвідати засідання Ради миру нібито "було отримано пізно". За її словами, графік Лукашенка на цей період вже сформований.

Також Ейсмонт додала, що є і логістичні проблеми, викликані санкціями проти Білорусі. Зокрема, вона згадала закриття повітряного простору над Європейським Союзом.

"У зв'язку з цим і незважаючи на наше бажання, президент у цьому заході взяти участь не зможе. Разом з тим підкреслю: ми повністю поділяємо націленість президента США і Ради миру на вирішення всіх світових конфліктів мирним шляхом", - сказала прес-секретар Лукашенка.

Трамп скликає перше засідання Ради миру - що відомо

Раніше в Axios писали, що президент США Дональд Трамп скликає перше засідання створеної ним Ради миру. За даними видання, воно має відбутися вже 19 лютого у Вашингтоні.

Відзначається, що засідання Ради миру планують провести в Інституті миру, який Трамп нещодавно перейменував на свою честь.

