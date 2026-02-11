Лукашенко відмовився їхати на перше засідання Ради миру Трампа

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав запрошення на першу зустріч лідерів Ради миру Дональда Трампа. Проте він не прибуде на цю зустріч з ряду причин, пише "БелТА".
Прес-секретар глави Білорусі Наталія Ейсмонт заявила, що запрошення відвідати засідання Ради миру нібито "було отримано пізно". За її словами, графік Лукашенка на цей період вже сформований.
Також Ейсмонт додала, що є і логістичні проблеми, викликані санкціями проти Білорусі. Зокрема, вона згадала закриття повітряного простору над Європейським Союзом.
"У зв'язку з цим і незважаючи на наше бажання, президент у цьому заході взяти участь не зможе. Разом з тим підкреслю: ми повністю поділяємо націленість президента США і Ради миру на вирішення всіх світових конфліктів мирним шляхом", - сказала прес-секретар Лукашенка.
Трамп скликає перше засідання Ради миру - що відомо
Раніше в Axios писали, що президент США Дональд Трамп скликає перше засідання створеної ним Ради миру. За даними видання, воно має відбутися вже 19 лютого у Вашингтоні.
Відзначається, що засідання Ради миру планують провести в Інституті миру, який Трамп нещодавно перейменував на свою честь.