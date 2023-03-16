За словами президента, Україна незмінно працює на двох напрямах нашої зовнішньої політики – європейському та євроатлантичному.

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з премʼєр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем та обговорив, зокрема, шлях України до ЄС. Глава держави заявив, що Україна завжди була Європою і російські бомби не змінять обʼєктивну реальність, яку захищають українці.

"Сьогодні зустрівся у Києві з премʼєр-міністром Латвії. Подякував за новий оборонний пакет для нашої держави, за принципову підтримку на всіх рівнях – від зброї до політики, від санкцій проти Росії до юридичних питань. Незмінно працюємо на двох напрямах нашої зовнішньої політики – європейському та євроатлантичному. З усіма партнерами. З офіційними та громадськими діячами, з політиками та всіма іншими спільнотами, хто має вплив", – зазначив президент у вечірньому відеозверненні.

Зеленський також зазначив, що з премʼєр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем він обговорив відповідні перспективи України цього року на шляху до ЄС та НАТО.

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"Україна завжди була Європою. Україна завжди буде Європою. Російські бомби не змінять об'єктивну реальність. Реальність, яку захищають українці. Я дякую всім, хто б’ється зараз під Мар'їнкою, під Бахмутом, під Авдіївкою, на Луганщині, на ділянках фронту на півдні. Дякую всім, хто привчає Росію до того, що відповідальність за зло неминуча", – сказав президент.

Війна в Україні: допомога від Латвії

16 березня 2023 року стало відомо, що Латвія додатково виділить Україні військову допомогу на суму 70 мільйонів євро. Загалом Україна отримала допомоги від Латвії на понад 300 мільйонів євро.

Крім того, Латвія – одна з країн, які підтримують вступ України до НАТО. Так, президент Латвії Егілс Левітс заявив, що членство Україні в Альянсі буде додатковим плюсом для НАТО.

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