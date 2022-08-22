Показники підтримки демократії є найвищими за багато років спостережень, до 2014 року пріоритетність демократії підтримували менше 50%.

64% опитаних українців вважають, що демократія є найбажанішим типом державного устрою для України.

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

Зазначається, що українське суспільство впродовж тривалого часу мало парадоксальне ставлення до демократії.

"З одного боку, демократія, безперечно, вважалась пріоритетним типом устрою для України. З іншого - стійкий запит на "сильну руку", яка може навести порядок, теж залишався", - зауважили соціологи.

З початку повномасштабного російського вторгнення "цей парадокс нікуди не зник".

"Але запит на демократію та її пріоритетність зріс значно більше, аніж на "сильну руку", - йдеться у повідомленні.

Так, станом на момент опитування, 64% респондентів вважають, що демократія є найбільш бажаним типом державного устрою для України. 14% вважають, що за певних обставин автократія може бути кращою, аніж демократія, і ще 13% людей кажуть, що для них неважливо, яким є тип режиму.

"Такі показники підтримки демократії найвищі за багато років спостережень: до 2014 року пріоритетність демократії підтримували менше 50%, після Революції Гідності цей показник виріс до 54%, але лише після початку великої війни він перевищив 60%", - констатували автори дослідження.

Запит на "сильну руку", додають вони, навпаки, потрохи зменшувався. Водночас сьогодні ситуація дещо змінилася, і понад 58% вважають, що "кілька сильних лідерів можуть зробити для країни більше, ніж усі закони та дискусії".

"До великої війни цей показник не перевищував 55%. Проте таке зростання є суттєво меншим, аніж збільшення підтримки демократії. Варто зазначити й те, що найвищі показники підтримки "сильної руки" були зафіксовані ще в кінці "нульових" і становили близько 75%", - мовиться у дописі.

Також зауважується, що "в умовній дихотомії "свободи" чи "достатку" українське суспільство залишається розділеним".

Так, 31% респондентів в обмiн на власний добробут готові поступитися державi часткою своїх прав та громадянських свобод. Понад 47% - заради особистої свободи та гарантiй дотримання всiх громадянських прав готові терпіти певнi матерiальнi труднощi. Ще 22% не визначились з власною відповіддю.

"У разі протиставлення свободи і безпеки відповіді респондентів також розділилися. 39% ставлять пріоритет безпеки вище над свободою, а 34,5% - навпаки - свободи над безпекою. Ще 26,6% респондентів не визначились з відповіддю", - зазначають соціологи.

Як проводилося опитування

Опитування проводилося з 5 по 12 серпня методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях - лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося у 112 населених пунктах (57 міських та 55 сільських) серед 2 тис. 24 респондентів віком від 18 років. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Як повідомляв УНІАН, рівно рік тому понад 50% громадян вважали, що демократія є найбільш бажаним державним устроєм для України. Тоді 20% вважали, що за певних обставин авторитарний режим може бути кращим, ніж демократичний.

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