20% вважають, що за певних обставин авторитарний режим може бути кращим, ніж демократичний.

Понад 50% громадян вважають, що демократія є найбільш бажаним державним устроєм для України.

Про це йдеться в переданих УНІАН результатах всеукраїнського опитування. "Ще майже 20% вважають, що за певних обставин авторитарний режим може бути кращим, ніж демократичний, а майже 17% опитаних заявили про те, що для них не має значення, демократичний режим у країні чи ні", - зазначають соціологи.

Вони зауважують, що показники підтримки демократії як політичного режиму залишаються максимальними, якщо порівняти з опитуваннями до Революції гідності.

Також респонденти вважають Україну переважно демократичною країною, хоч і з певними проблемами. На шкалі від 1 до 10, де 1 - це повна автократія, а 10 – повноцінна демократія, респонденти поставили Україну на рівні 5,6 бала. Для порівняння: у березні 2013 року середній бал становив 4,7.

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За даними соціологів, сьогодні молодь оцінює рівень демократії в Україні краще, ніж старші покоління. Крім того, є певні регіональні відмінності. На заході та в центрі рівень демократії консолідовано оцінюють у 6 балів, на півдні – в 5,1 бала, а на сході лише у 4,8 бала.

Крім того, більшість респондентів (53%) переконані, що в Україні люди можуть вільно висловлювати свої політичні погляди, водночас п’ята частина опитаних так не вважає. Важко відповісти на це запитання було 22% респондентів.

Водночас існують певні регіональні особливості. На заході респонденти найбільш оптимістичні стосовно свободи політичних висловлювань, тоді як на сході 30% респондентів вважають, що вільно висловлювати свої політичні погляди в Україні проблематично.

Стосовно майбутнього демократії в Україні, то громадська думка обережно оптимістична. За наступні 10 років, на думку опитаних, рівень демократії та законності в Україні покращиться – так вважають 37% респондентів. Ще 21% мають протилежну думку і припускають, що ситуація погіршиться. На думку 24% респондентів – нічого принципово не зміниться.

***Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Автор: Костянтин Гончаров