Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україні терміново потрібні системи сучасної протиракетної оборони.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.
"Сьогодні 109-й день повномаштабної війни, але далеко не 109-й день, коли ми говоримо партнерам дуже просту річ: Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше, якщо чесно", - наголосив Зеленський.
За його словами, якби Україна отримала засоби протиракетної оборони, вдалося б врятувати життя українців.
"Чи отримали ми їх? Ні! Чи потрібні вони нам? Так! Набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які ударили по українським містам, по нашим містам і селам за час від 24 лютого. Це життя, які можна було би врятувати. Це трагедії, які можна було би запобігти, якби до України дослухалися", - наголосив президент.
Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олег Жданов раніше нагадав, що в України немає протиракетної системи оборони.
"У нас є протиповітряна система оборони. І вона не завжди справляється, це не її пряме завдання. Вона може збивати ракети, але ефективність в протиракетній обороні в тих комплексах, що існують на сьогодні, дуже низька. Тому більша частина ракет досягає своїх цілей, тільки меншу частину вдається збити", - пояснив Жданов.