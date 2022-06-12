Глава держави відзначив, що країни-партнери могли надати Україні системи сучасної протиракетної оборони цьогоріч, минулого року, або ще раніше.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україні терміново потрібні системи сучасної протиракетної оборони.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Сьогодні 109-й день повномаштабної війни, але далеко не 109-й день, коли ми говоримо партнерам дуже просту річ: Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше, якщо чесно", - наголосив Зеленський.

За його словами, якби Україна отримала засоби протиракетної оборони, вдалося б врятувати життя українців.

"Чи отримали ми їх? Ні! Чи потрібні вони нам? Так! Набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які ударили по українським містам, по нашим містам і селам за час від 24 лютого. Це життя, які можна було би врятувати. Це трагедії, які можна було би запобігти, якби до України дослухалися", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олег Жданов раніше нагадав, що в України немає протиракетної системи оборони.

"У нас є протиповітряна система оборони. І вона не завжди справляється, це не її пряме завдання. Вона може збивати ракети, але ефективність в протиракетній обороні в тих комплексах, що існують на сьогодні, дуже низька. Тому більша частина ракет досягає своїх цілей, тільки меншу частину вдається збити", - пояснив Жданов.

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