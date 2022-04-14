Передбачається, що це дозволить посилити спроможності з виконання покладених на розвідку завдань.

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону "Про розвідку" (№7240-1).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 352 народних депутата.

Законом, зокрема встановлюється, що співробітником розвідувального органу не може бути особа, яка має громадянство (підданство) іноземної держави, або особа без громадянства, крім тих, які прийняті на військову службу до розвідувального органу Міністерства оборони.

Зазначається, що відповідний законопроект розроблено у зв'язку з необхідністю удосконалення законодавства України у сфері безпеки і оборони з метою забезпечення ефективного виконання завдань, покладених на розвідувальний орган МОУ в умовах протидії та здійснення відсічі зовнішньої агресії Росії проти України за рахунок вмотивованої компоненти зі складу іноземців та осіб без громадянства, прийнятих на військову службу до цього органу.

"Зазначене дозволить удосконалити правові та організаційні засади діяльності розвідувального органу Міністерства оборони України, а також суттєво посилити спроможності з виконання покладених на цей орган завдань", - йдеться у тексті.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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