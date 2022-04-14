Закон можуть прийняти вже у квітні.

Законопроект №7198, який пропонує створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна і порядок компенсації за нього від держави, передбачатиме компенсацію не грошима, а новими квартирами чи домами для постраждалих.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявила голова партії "Слуга народу", народний депутат Олена Шуляк.

"Розраховуємо, що буде така можливість, коли людина буде сама обирати. Наприклад, у неї зруйнована квартира у місті Харкові, вона зможе обирати інше місто. І навпаки - якщо зруйнована квартира у іншому місті, вона зможе обирати квартиру у Харкові", - сказала вона.

Вона сподівається, що закон ухвалять у другому читанні та в цілому вже у квітні.

"Законопроект 7198 вже пройшов перше читання, зараз депутати працюють над тими поправками, які будуть розглянуті у другому читанні. Я сподіваюсь, що цього місяця цей законопроект у сесійній залі буде розглянутий і вже почне працювати у певних частинах", - сказав він.

За її словами, в застосунку "Дія" зареєстроване вже більше 70 тисяч заявок про пошкоджене чи зруйноване майно.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект, який передбачає створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна, а також порядок компенсації за нього від держави.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, він пропонує запровадити надання компенсації за окремі категорії пошкоджених та знищених об’єктів нерухомого майна. Це стосується громадян України, які є власниками пошкоджених та/або знищених об’єктів нерухомого майна, та осіб, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт та які не прийнято в експлуатацію, а також членів житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього.

Також закон діятиме для спадкоємців вищезазначених осіб та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, управителів багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, які здійснюють утримання відповідних будинків, щодо відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку.

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