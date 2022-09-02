Під санкції також потрапили підприємства військово-промислового комплексу РФ, посадові особи нацбанків Росії та Білорусі.

Кабінет міністрів схвалив новий пакет обмежувальних заходів проти 99 фізичних та 178 юридичних осіб з Російської Федерації і Білорусі, у тому числі проти доньок президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, сьогодні уряд на засіданні схвалив новий пакет обмежувальних заходів, який стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб.

Йдеться про підприємства військово-промислового комплексу РФ, посадових осіб нацбанків Росії та Білорусі. Потрапили під обмеження й інші російські і білоруські компанії та громадяни цих країн – ті, що сприяли агресії РФ проти України та за допомогою яких Росія намагалася обходити застосовані проти неї санкції.

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"До прикладу, передбачено застосування санкцій до групи компаній "Сернія" і пов’язаних осіб – саме вони використовувались РФ для обходу санкційних обмежень і постачання продукції мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу. До російських виробників мікроелектроніки і програмного забезпечення та компаній, що причетні до хакерських атак", - йдеться у повідомленні.

Також застосовуються санкції до групи компаній "Царьград", що поширюють проросійську пропаганду, та компаній, що займалися майнінгом в інтересах промислового сектору країни-агресора.

При цьому, список одіозних персон, що потрапили під жорсткі обмеження, очолили доньки президента РФ Володимира Путіна.

"Санкції проти них усіх застосували також і США. Тож відтепер обмеження до держави-агресора та її прибічників застосовуватимуться синхронно країнами-партнерами і Україною", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій проти керівника російської православної церкви патріарха Кирила та ще семи її представників.

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