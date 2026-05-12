В Києві проходить розгляд запобіжного заходу для ексочільника ОП Єрмака

Раніше прокурори повідомляли, що проситимуть для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) розпочинає розгляд запобіжного заходу для ексочільника Офісу Президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє кореспондент УНІАН з зали суду.

Перед початком засідання Єрмак відмовився відповідати на запитання журналістів, лише зауваживши, що очікує на справедливий суд. Засідання повинно розпочатися 12 травня о 16:00.

Відомо, що адвокатом Єрмака є Ігор Фомін. Суддя Віктор Ногачевський розглядатиме клопотання САП.

Частина засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку відбудеться в закритому режимі. З відповідним клопотанням виступила сторона обвинувачення. Сторона захисту підтримала це клопотання.

Сторона захисту просила відкласти засідання, бо справа Єрмака налічує 16 томів по 250 сторінок кожен. Адвокат заявив, що сторона захисту не встигла ознайомитись з усіма матеріалами справи.

Суддя допустив, що суд може піти на зустріч стороні захисту, але нагадав, що клопотання сторони обвинувачення треба розглянути протягом 72 годин. Саме тому засідання можуть перенести.

Пізніше суддя заявив, що за сьогодні рішення щодо запобіжного заходу для ексочільника ОП ухвалити не встигнуть. На засіданні тільки заслухають прокурора і частину матеріалів.

У САП раніше повідомляли, що проситимуть у суду обрати запобіжний захід для Єрмака у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 180 млн гривень.

Підозра Єрмаку - що відомо

Нагадаємо, 11 травня детективи НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові Офісу президента Андрієві Єрмаку за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Слідство вважає, що організована група загалом намагалася легалізувати 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Сам Єрмак свою провину в цьому не визнає. Він зокрема повʼязав оголошення йому підозри від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи" і закликав до "незалежного розслідування".

Вже 12 травня НАБУ і САП повідомили про підозру ще шести фігурантам цієї справи. За даними слідства, до організованої злочинної групи, крім Єрмака, також входили віцепремʼєр-міністр України та бізнесмен, який раніше вже фігурував у справі "Мідас".

