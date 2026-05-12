Націнка на автогаз побила рекорд 2023 року: як АЗС переписують цінники на пальне

В одній з мереж вартість бензину марки А-95 протягом тижня зросла на 4 гривні.

Минулого тижня ціни на пальне на АЗС рухались неоднозначно: середня вартість бензину марки А-95 на АЗС зросла, тоді як дизельного пального та автогазу – навпаки, знизилася, повідомляє профільне видання enkorr.

Зазначається, що вартість звичайного 95-го протягом зазначеного періоду зросла на 76 копійок - до 73,52 гривні за літр, а преміального на 1,05 гривні - до 77,87 гривні за літр. Натомість літр дизелю та скрапленого газу здешевшав на 59 та 11 копійок відповідно (до 87,81 грн/л і 48,38 грн/л). Падіння вартості дизелю пояснюється зниженням гуртових цін.

"Ціни на дизпальне неочікувано пішли вниз внаслідок появи на півдні пропозицій за 74 грн/л.", - наголошується у публікації.

Вартість же бензину на колонках зреагувала на зростання котирувань бензину у Європі.

"У другій половині квітня котирування бензину в Європі почали зростати. За підсумком місяця вони додали майже 122 долари за тонну, або 4,85 грн/л, коли ціни на стелах збільшилися лише на 68 коп./л (72,36 грн/л). У травні котирування відкотилися, але приріст у 96 дол./т (3,95 грн/л) залишився", - пояснюють аналітики.

Видання зазначає, що подорожчання бензину на стелах АЗС та зниження вартості дизельного пального покращили рентабельність колонок.

Зокрема, різниця між закупівельними та роздрібними цінами на дизельне пальне минулого тижня зросла до максимальних з початку року 9,19 грн/л (+3,61 грн/л). Бензин АЗС продають, у середньому, на 5-7 гривень дорожче, ніж купують, а різниця між цінами закупівлі і продажу скрапленого газу складає 8,95 грн (+62 копійки за минулий тиждень). Націнка на автогаз, за даними видання, є рекордною з грудня 2023 року.

Як змінилися ціни на АЗС

Протягом минулого тижня ціна на бензин у преміальних ОККО і WOG зросла на 1 грн/л (77,90 грн/л), а дизпальне, навпаки, на ту саму гривню здешевшало (89,90 грн/л). З початку травня бензин у "зелених" подорожчав 2 грн/л, а дизпальне ж - стабільне, як і газ (49,90 грн/л). Аналогічні зміни відбулися у Neftek, UKRNAFTA, EURO5.

"Перший разом зі столичною мережею Grand Petrol тримає статус найдорожчих АЗС в Україні", - зазначає видання.

Інші топ-мережі - SOCAR і UPG - підняли цінник на бензин на 2 грн/л (76,90 грн/л і 74,90 грн/л). Водночас наприкінці тижня відкотили ціни на дизпальне, нівелювавши попереднє зростання.

Найбільше зросла вартість бензину А-95 у мережі VST – на 4 грн/л (73,90 грн/л). При цьому дизель у мережі здешевшав на 1-2 грн/л (85,90-86,90 грн/л), а газ – на 0,50-1 грн/л (46,90-47,90 грн/л).

Найдешевший дизель минулого тижня продавався у мережі "Фактор". Протягом минулого тижня пальне подешевшало на гривню – до 84 грн/л. На другому місці з кінця – мережа "Катрал" - 84,99 грн/л. Минулого тижня мережа "зрізала" цінник, у середньому на гривню.

У ТОП-5 з найнижчою вартістю дизпального також входять "БРСМ-Нафта" і "Авантаж", які скинули в середньому 0,62 й 1 гривню відповідно.

Скраплений газ найдешевше продають південні мережі "Катрал" і "Кворум" – 45,77 грн/л (-62 коп./л) і 45,98 грн/л (без змін).

Водночас засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін очікує на падіння цін на бензин та дизель на цьому тижні. За його словами, цьому сприятиме зниження гуртових цін на пальне на тлі падіння вартості нафти та газойлю минулого тижня.

