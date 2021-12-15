Це допоможе українським військовим брати участь у всіх активностях альянсу.

В НАТО сподіваються, що до 2024 року всі українські офіцери "зможуть говорити англійською та брати участь у всіх активностях без проблем".

Про це заявив представник НАТО в Україні - радник з професійної військової освіти підполковник Стасіс Палдунас, передає Укрінформ.

Читайте такожПредставники НАТО відвідали командний пункт ООС на Донбасі (фото)"Програма дуже амбітна, і я сподіваюся, до 2024 року… всі офіцери будуть в змозі говорити англійською та брати участь у всіх активностях без проблем. Я також хочу звернути увагу, що навчальні та тренувальні предмети у вишах будуть англійською мовою. У 2024 році 50% навчальних курсів будуть англійською мовою", - сказав Палдунас.

Крім того, він зауважив, що поки не всі навчальні заклади мають достатню тренувальну базу та матеріали для проведення тренувань відповідно до стандартів НАТО.

Нагадаємо, 1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в НАТО.

Столтенберг підкреслював, що Росія не має права вето та сфери впливу, щоб контролювати рішення України про бажання приєднатися до Альянсу.

У свою чергу Зеленський заявляв, що рух до членства в Організації Північноатлантичного договору - це вибір українського народу, та не Росії вирішувати, чи буде Україна членом НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Марта Гичко