Сергій Никифоров зазначив, що змінився формат зустрічі президентів.

Прес-секретар глави Української держави Сергій Никифоров пояснив, чому президенту України Володимиру Зеленському і президенту США Джозефу Байдену буде зручніше зустрітися 31 серпня.

Про це Никифоров сказав на брифінгу в Офісі президента у п’ятницю.

"Ви вже знаєте, що трохи змінився формат зустрічі Володимира Зеленського з Джозефом Байденом. Додалася зустріч віч-на-віч. І, відповідно, вирішили, що зручніше буде зустрітися 31 серпня. Ми на це радо погодилися, тому що так президент України зможе повноцінно, а не поспіхом, узяти участь у пам’ятних заходах до річниці Іловайської трагедії 29 серпня", – зазначив він.

Читайте такожЧи приїде Буттіджедж: США можуть змінити представника на Кримській платформіНикифоров також зауважив, що США змінили свого представника на саміті "Кримської платформи", який відбудеться у Києві 23 серпня, і про це має офіційно повідомити американська сторона.

Як повідомляв УНІАН, зустріч у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена перенесено на один день - на 31 серпня.

Раніше зустріч Зеленського і Байдена у Білому домі очікувалася на 30 серпня.

Автор: Лідія Селезньова