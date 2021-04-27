Нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко заявив, що партія готова на прямі переговори з керованими Кремлем ватажками незаконних збройних формувань ОРДЛО.
Про це він розповів з трибуни парламенту.
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Він зазначив, що позиція ОПЗЖ не змінилася: начебто «переговори повинні проходити з усіма учасниками цього конфлікту».
«І в нас є політична воля це зробити», – додав Бойко.
Депутат зазначив, що коли влада не хоче йти на перемовини з бойовиками, то це зробить ОПЗЖ. Він пояснив це прагненням «миру і відновлення територіальної цілісності держави».
Важливо. Україна в усі роки конфлікту на Донбасі відмовляється від переговорів з ватажками «ЛДНР», оскільки ті керуються з Москви, тоді як питання ОРДЛО треба вирішувати безпосередньо з країною-агресором.
Натомість на такому форматі наполягає Росія, щоб уникнути відповідальності за розгорнуту війну на українському сході та політично відмежуватися від участі в ній.
Минулого тижня президент РФ Володимир Путін порадив українському главі Володимиру Зеленському говорити про Донбас з бойовиками.
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