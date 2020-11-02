Серед авторів документу – голова парламенту Разумков та члени різних фракцій.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, які були скасовані Конституційним судом.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, авторами проекту закону «Про відновлення дії окремих положень закону «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України» (реєстраційний номер 4304) є голова Верховної Ради Дмитро Разумков та члени різних фракцій парламенту, зокрема, "ЄС", "Голос" та "Слуга народу".

В пояснювальній записці до документу сказано, що 27 жовтня Конституційним судом України ухвалено рішення № 13-р/2020, яким визнано неконституційними низку норм законодавства, яке стосується електронного декларування.

У зв’язку з цим рішенням виникли суттєві законодавчі прогалини, зокрема в частині регулювання діяльності НАПК та функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

"Такий стан антикорупційного законодавства не сприяє забезпеченню виконання Україною міжнародно-правових зобов’язань у сфері запобігання корупції", - йдеться в записці.

Законопроектом передбачається внесення змін до закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК, зокрема надати право:

одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їхніх посадових осіб, громадян та їхніх об’єднань інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

мати безпосередній автоматизований доступ до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; вести облік та оприлюднення декларацій; здійснювати їх контроль та перевірку; здійснювати моніторинг способу життя відносно суб’єктів на яких поширюється дія закону № 1700.

При цьому автор законопроекту пропонують доручити уряду розробити законопроект щодо особливостей правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності, враховуючи правову позицію КСУ.

Народний депутат України Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") написав у Facebook, що "ситуація, в якій опинилася Україна через рішення Конституційного суду, несе загрозу нашій незалежності".

При цьому він заявляє, що законопроектом передбачено "повернути норми про е-декларування, які були знищені рішенням Конституційного суду". Саме тому, наголосив він, депутати від "Голосу" стали співавторами законопроекту про негайне повернення норм про декларування №4304.

"Ми вважаємо, що в умовах впливу окремих олігархів та проросійських політиків є високі ризики для конструктивної роботи Конституційного суду в нинішньому вигляді. Тому депутати "Голосу" ініціюватимуть зміни до закону про КСУ щодо кворуму його роботи. Цей закон буде внесено найближчим часом", - написав депутат.

На його переконання, має бути чесний і прозорий відбір кандидатів на вакантні вакансії в Конституційний суд.

"Правоохоронні органи мають негайно відреагувати на заяви наших депутатів щодо роботи Конституційного суду і ухвалити рішення в конфлікті інтересів", - додав Юрчишин.

КСУ проти антикорупційної системи

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

29 жовтня відкритий доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону № 4288, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

Сьогодні, 2 листопада, Зеленський звернувся до депутатів від партії «Слуга народу» і заявив, що час розмов, умовлянь та м’якості закінчився, потрібно вжити «жорстких рішень» щодо Конституційного cуду. Також президент заявляє, що якщо не зупинити хаос, який "творить за гроші Конституційний суд", відбудеться протистояння на вулицях.

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Автор: Надя Пришляк