Російський перемовник заявив, що переговори з НАТО та США зайшли у глухий кут.

США та країни-члени НАТО категорично відмовилися виконувати ключові вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки". Йдеться, зокрема, й про неприйняття України та Грузії до НАТО.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, пише ТАСС.

Російський дипломат зауважив, що позиція НАТО щодо нерозширення Альянсу - "непробивна". Однак Москва застосує "інші міри та прийоми" щодо західних партнерів, якщо США та НАТО не врахують її вимоги.

"Головна проблема - США та їхні союзники по НАТО ні з жодних причин не готові йти назустріч нашим ключовим вимогам щодо нерозширення НАТО, згортання інфраструктури Альянсу та повернення його до кордонів станом на 1997 рік. І, зрозуміло, за тематикою, що стосується юридично зобов'язальних гарантій нерозміщення відповідних систем у безпосередній близькості до наших кордонів", - сказав він.

Читайте такожВиклик миру і безпеці: США в ОБСЄ виступили проти шантажу РФЗа словами Рябкова, РФ не має впевненості, що США та НАТО підуть на поступки у питаннях "гарантій безпеки", адже переговори зайшли в глухий кут, хоча діалог триває по різних лініях.

"За ключовими елементами цих текстів (гарантій) Сполучені Штати та їхні союзники фактично кажуть нам "ні", - зазначив заступника глави МЗС РФ.

Поразка РФ в переговорах з США і НАТО

У середу, 12 січня, відбулися переговори Росії з представниками НАТО у форматі спецзасідання. Країни-члени Альянсу, коментуючи результати зустрічі, офіційно заявили, що відхиляють "гарантії безпеки" РФ щодо невступу в НАТО окремих країн, у тому числі України.

Крім того, в НАТО не відмовилися від розміщення військ на східних кордонах.

Своєю чергою в Держдепі США були стурбовані, що росіяни не взяли на себе зобов'язання прибрати війська з російсько-українського прикордоння.

Переговори з Кремлем відбувалися на тлі зростання напруженості на російсько-українському прикордонні, куди, за оцінками західних розвідданих, МО РФ відправило близько 100 тисяч військових.

Росія називає вступ України до НАТО своїми "червоними лініями". У Кремлі стверджують, що війська Альянсу нібито загрожують нацбезпеці країни.

Водночас в НАТО неодноразово заявляли Росії, що долю прийняття країн вирішуватимуть тільки члени організації і народи цих країн.

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