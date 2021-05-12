Законопроект також передбачає очищення законодавства від "термінологічної радянщини".

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту підтримати вилучення із законодавства згадок про СРСР та Жовтневу революцію.

Про це повідомила заступниця голови цього комітету Євгенія Кравчук (фракція «Слуга народу») на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, пропонується ухвалити за основу проект закону «Про дерадянізацію законодавства України» (реєстраційний номер 4284), одним з авторів якого є перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук.

«Проект передбачає очищення нашого законодавства від термінологічної радянщини - трудящий стане працівником, а власник - роботодавцем. На часі також вилучення згадок про СРСР, Жовтневу революцію тощо» - написала вона.

Читайте також"Він гидив людяніше": анекдоти про кривавого вождя "світової революції" Леніна, якому сьогодні - 151При цьому, наголошує Кравчук, у законопроекті йдеться про необхідність розробити нові проекти Житлового кодексу та Кодексу законів про працю.

«Загалом Руслан Стефанчук нарахував 249 актів, виданих Верховною Радою та Президією Верховної Ради Української РСР, які мають право залишитися хіба що на сторінках історії», - зазначила вона.

Дерадянізація законодавства в Україні: що відомо

29 жовтня перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і ще низка народних депутатів зареєстрували в парламенті законопроект «Про дерадянізацію законодавства України» (№4284).

За словами Стефанчука, «абсурдним є те, що, наприклад, на 30-му році незалежності України в нас існує Житловий кодекс УРСР (1983 року), згідно з яким ми досі втілюємо в життя ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства. А в Кодексі законів про працю (1971 року) ми декларуємо, що працівники, які звільнені у зв’язку з обранням їх на виборні посади в комсомольських (!) організаціях, можуть мати пільги при поновленні».

Віце-спікер стверджує, що сьогодні немає жодних актів, якими б скасовувалася чи бодай якимось іншим чином була припинена дія чотирьох Конституцій, що діяли в радянські часи на території України. «Як це не дивно, але актів, якими б вони були однозначно скасовані, ми не віднайшли», - зазначав Стефанчук.

Він вважає, цей законопроект є «першим на шляху до систематизації та подальшої дерадянізації законодавства незалежної України».

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Автор: Надя Пришляк