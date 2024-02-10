Звільнили Олександра Павлюка.

Сьогодні, 10 лютого, Кабінет Міністрів на засіданні звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram. Він уточнив, що Павлюка звільнили через перехід на іншу роботу.

"Звільнено Павлюка Олександра Олексійовича з посади першого заступника Міністра оборони України у зв’язку із переходом на іншу роботу", - написав Мельничук.

Олександр Павлюк - що відомо

У березні 2022 року був знятий з посади командувача ООС і призначений головою Київської ОВА. Олександру Павлюку була доручена організація оборони та забезпечення столиці України - міста Києва. В травні 2022 року був знятий з посади голови Київської ОВА.

14 лютого 2023 року Кабінет міністрів України призначив генерал-лейтенанта Збройних сил України Олександра Павлюка першим заступником тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова.

"Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з Генеральним штабом", - наголосив тоді колишній міністр оборони Олексій Резніков.

7 лютого 2024 року Олександр Павлюк пояснив, що створення Сил безпілотних систем, як самостійного роду військ у складі ЗСУ надасть можливості для повноцінного масштабування виробництва дронів та спрямування їх у війська.

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