Сьогодні другі роковини з дня смерті активістки.

Дипломати США і Великобританії закликати покарати винних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Читайте такожОфіс генпрокурора передає справу Гандзюк до судуПро це йдеться в повідомленні посольства США у Twitter.

"Сьогодні ми згадуємо відданість, волю та неабияку мужність Катерини Гандзюк, громадської активістки та борця з корупцією, яка померла два роки тому в цей день від ушкоджень, отриманих від нападу на неї", - наголосили американські дипломати.

"Ми долучаємось до тих, хто закликає владу притягти до відповідальності як виконавців, так і замовників нападу. Її пам'ять зберігається у все більшому усвідомленні того, що громадянське суспільство є критично важливою частиною будь-якої успішної демократії", - заявили в посольстві США.

Як повідомляє посольство Великобританії в Україні у Facebook, посол Мелінда Сіммонс також зробила заяву до 2-ї річниці від дня смерті Гандзюк.

"Цього тижня я відвідую її рідне місто Херсон, де, як і в Києві, порушу питання про її справу. Ми пам’ятаємо Катерину і разом з її сім’єю та друзями сподіваємося, що незабаром справедливість переможе", - наголосила Сіммонс.

Вбивство Гандзюк

Активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.

Голову Херсонської облради Владислава Мангера та його пособника Олексія Левіна, які обвинувачуються в організації та замовленні злочину, затримали, вони перебувають під вартою.

Їм інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу ("умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої").

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Автор: Віталій Саєнко