Секретар РНБО зазначив, що не уявляє людину, яка могла б віддати наказ, результатом якого стануть великі людські жертви.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна здатна забрати свої території військовим шляхом, але не робитиме цього через великі жертви серед цивільних.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Данілов нагадав, що Росія незаконно видала тисячі своїх паспортів на окупованих територіях Донецької та Луганської області.

"Це може бути одним із приводів, коли вони будуть казати, що це вже громадяни іншої країни. Але якщо це громадяни іншої країни, то вони мають спокійно зібрати свої валізи та відправитися до РФ, а не знаходитися на нашій території", - зазначи він.

Читайте такожПовномасштабний наступ на Україну фізично неможливий - ДаніловНа думку секретаря РНБО, для закінчення війни на території Донецької та Луганської областей "треба зробити дуже просту річ: Путін має забрати свої війська, забрати свої танки, забрати БТРи і відправитися до себе, на свою територію".

"А це наша територія, яка належить нашій країні, ми її нікому віддавати не будемо. Рано чи пізно ми заберемо свою територію", - наголосив він.

Данілов також зазначив, що наразі Україна не може забрати свої території військовим шляхом.

"Тому що тоді будуть великі жертви серед цивільного населення. Ми саме цього не можемо допустити. Чи здатна наша армія це зробити? Здатна", - підкреслив секретар РНБО.

Він також додав, що не уявляє людину, яка могла б віддати наказ, результатом якого стануть такі жертви серед цивільних.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що Україна не має наміру виконувати Мінські угоди, оскільки спроба їх реалізації може спровокувати внутрішні заворушення, які принесуть користь Москві.

Данілов також застеріг Захід від тиску на Україну з метою виконання Мінських домовленностей, заявивши, що це спровокує небезпечну нестабільність.

Зазначимо, що 22 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким робити заяви щодо зовнішньої політики можуть лише президент, прем'єр-міністр та глава МЗС України. Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав "не перекручувати" указ президента.

"У першому пункті указу йдеться про офіційну позицію держави, а на трьох осіб покладено відповідальність саме офіційних заяв від імені держави", - пояснив він.

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