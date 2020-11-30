За словами Костіна, в середу відбудеться «онлайн-візит» експертів цієї комісії щодо звернення президента України про стан антикорупційного законодавства.

Голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін повідомив, що до 9 грудня Венеціанська комісія дасть свої висновки щодо наслідків рішень Конституційного суду, які спричинили конституційну кризу в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Костін зазначив, що «в середу відбудеться онлайн-візит експертів Венеціанської комісії щодо звернення президента України, яке стосується наслідків рішення КСУ».

«Я думаю, що ці висновки Венеціанської комісії, які будуть до 9 грудня прийняті, також будуть важливими для парламенту в опрацюванні цих питань», - сказав він.

Зеленський звернувся до Венеціанської комісії

25 листопада президента України Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням оцінити конституційну ситуацію, викликану рішенням Конституційного суду від 27 жовтня, і надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства після його ухвалення.

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Автор: Надя Пришляк