Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вона вже підписала п’ять підозр народним депутатам.
Про це вона повідомила в ефірі ток-шоу "Право на владу".
Генпрокурор запевнила, що інститут зняття недоторканності в Україні працює на належному рівні. Вона нагадала, що була головою комітету, коли знімали недоторканність.
"Я прекрасно розумію і пам’ятаю, як це було. Зараз вже я підписала п’ять підозр народним депутатам. Чи працює інститут зняття недоторканності? Так, працює. У нас одна справа проти народного депутата в суді, два депутати - на 290-х, інші - ми чекаємо досудового розслідування", - розповіла вона.
Венедіктова уточнила, що перша підозра, яку вона підписала, була підозра народному депутату від ОПЗЖ Іллі Киві.
"Другий "герой" - Петро Порошенко. Потім був народний депутат (Олександр) Юрченко, після цього був кнопкодав. І останньою була людина, яка не заплатила приблизно 70 млн гривень податку за те, що продавала квартири не як ПП, а просто, як фізична особа", - заявила генпрокурор.
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Що цьому передувало
- З 1 січня 2020 року народних депутатів формально позбавили депутатського імунітету.
- Відповідно до закону, відомості про кримінальне правопорушення народного депутата має вносити до ЄРДР генпрокурор або особа, яка виконує обов’язки генпрокурора.
- Усі дії щодо нардепа в рамках кримінальної справи мають бути погоджені з генеральним прокурором.
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