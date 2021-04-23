Генпрокурор запевнила, що інститут зняття недоторканності в Україні працює на належному рівні.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вона вже підписала п’ять підозр народним депутатам.

Про це вона повідомила в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Генпрокурор запевнила, що інститут зняття недоторканності в Україні працює на належному рівні. Вона нагадала, що була головою комітету, коли знімали недоторканність.

"Я прекрасно розумію і пам’ятаю, як це було. Зараз вже я підписала п’ять підозр народним депутатам. Чи працює інститут зняття недоторканності? Так, працює. У нас одна справа проти народного депутата в суді, два депутати - на 290-х, інші - ми чекаємо досудового розслідування", - розповіла вона.

Венедіктова уточнила, що перша підозра, яку вона підписала, була підозра народному депутату від ОПЗЖ Іллі Киві.

"Другий "герой" - Петро Порошенко. Потім був народний депутат (Олександр) Юрченко, після цього був кнопкодав. І останньою була людина, яка не заплатила приблизно 70 млн гривень податку за те, що продавала квартири не як ПП, а просто, як фізична особа", - заявила генпрокурор.

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Що цьому передувало

З 1 січня 2020 року народних депутатів формально позбавили депутатського імунітету.

Відповідно до закону, відомості про кримінальне правопорушення народного депутата має вносити до ЄРДР генпрокурор або особа, яка виконує обов’язки генпрокурора.

Усі дії щодо нардепа в рамках кримінальної справи мають бути погоджені з генеральним прокурором.

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Автор: Олег Давигора