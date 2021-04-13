Позачергові засідання призначено на 16:00 та 17:30.

Сьогодні Верховна Рада України продовжить розглядати поправки до законопроекту щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, а також проведе два позачергових засідання.

Про це йдеться у сьогоднішньому порядку денному роботи парламенту.

Так, у порядку денному планового засідання, яке розпочалося о 10:00, окрім земельного законопроекту, є ще 18 питань. Зокрема, це й законопроект щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

Перше позачергове засідання Ради 13 квітня

О 16:00 розпочнеться перше позачергове засідання ВР.

На ньому передбачається розгляд 5 питань. Зокрема, це проект постанови про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт-год.

Друге позачергове засідання Ради 13 квітня

О 17:30 розпочнеться друге позачергове засідання.

У його порядку денному - 12 питань. Серед них, зокрема, законопроекти щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті, щодо удосконалення процедур оборонного планування та щодо особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання для цьогорічних випускників.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Дмитро Разумков, відкриваючи чергове пленарне засідання, зауважив, що з 12:00 до 13:00 відбудеться перерва: 30 хвилин, як передбачено регламентом ВР, ще півгодини перерва за його пропозицією. Голова ВР пояснив свою ініціативу тим, що потрібно "привести зал до ладу – прокварцувати, і щоб ви встигли пообідати (сьогодні їдальня в приміщенні парламенту не працює через карантин – УНІАН)".

За словами Разумкова, після завершення чергового засідання з 15:00 до 16:00 також запланована перерва.

Робота Ради над Земельним кодексом

Верховна Рада з 16 березня розглядає поправки до законопроекту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194). Усього їх подано 3 тис. 128.

Згідно з регламентом ВР, депутати не можуть починати розгляд нового законопроекту, доки не завершать розглядати попередній. У зв’язку з цим у парламенті ініціюють проведення позачергових засідань для розгляду невідкладних законопроектів.

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Автор: Надя Пришляк