Йдеться про "Слугу народу", "Опозиційну платформу ˗ За життя", "Європейську солідарність" та ВО "Батьківщина".

Чотири партії подолали б п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися зараз.

Читайте такожЗеленський знову переміг би на президентських виборах – опитуванняПро це свідчать результати проведеного соціологічною службою Центру Разумкова дослідження, які є в розпорядженні УНІАН.

За результатами опитування, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримали б політична партія «Слуга народу» (за неї готові віддати свій голос 14,9% усіх опитаних або 22,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).

Далі українці готові підтримати партію «Опозиційна платформа – За життя» (відповідно 14,1% і 21,9%), партію «Європейська солідарність» (відповідно 11,6% і 18,1%), ВО «Батьківщина» – відповідно 7,5% і 10,3%.

Не долають прохідний бар'єр партія «Сила і честь» (за неї готові віддати свій голос 2,9% або 4,7% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме), партія «Голос» – відповідно 2,1% і 2,7%, Радикальна партія Олега Ляшка – відповідно 2,1% і 2,5%, партія ВО «Свобода» – відповідно 1,8% і 2,5%, партія «Громадянська позиція» – відповідно 1,7% і 2,4%, партія «Українська стратегія Гройсмана» – відповідно 1,6% і 2,3%, «Партія Шарія» – відповідно 1,6% і 2,1%, партія «Опозиційний блок» ˗ відповідно 0,9% і 1,1%, партія «УДАР Віталія Кличка» ˗ відповідно 0,9% і 1,2%.

При цьому 54% респондентів підтримали б відставку уряду України (28% були б проти цього). Дострокове припинення повноважень Верховної Ради і проведення дострокових парламентських виборів підтримують 52% опитаних (не підтримують 31%).

Як проводилося опитування

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року.

Методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» було опитано 2019 респондентів у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Автор: Віталій Саєнко