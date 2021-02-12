Сьогодні зареєстровано чотирьох кандидатів, зокрема, Марусю Звіробій-Біленьку, висунуту партією "Європейська солідарність", та Руслана Кошулинського від ВО "Свобода".

Центральна виборча комісія зареєструвала вже шістьох кандидатів в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область) на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року.

Як повідомили у прес-службі ЦВК, сьогодні зареєстровано чотирьох кандидатів: Марусю Звіробій-Біленьку, висунуту партією "Європейська солідарність", Руслана Зозулю від партії "Розвиток і добробут", Руслана Кошулинського від партії ВО "Свобода" та Юрія Юрченка, висунутого партією "Нова демократія".

Раніше Комісія зареєструвала ще двох кандидатів Михайла Ноняка та Олександра Шевченка.

Вибори на окрузі № 87: що відомо

27 листопада 2020 року ЦВК призначила проміжні вибори народного депутата України у виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області у зв’язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата Зіновія Андрійовича за його особистою заявою.

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Автор: Світлана Закелова