В Україні йде війна за відновлення світового порядку, наголосив очільник українського МЗС.

Українська влада впевнена, що після того, як пройдуть президентські вибори у США 2024 року, американська сторона продовжуватиме підтримувати нашу країну.

Підтримка України не є благодійністю, це внесок у трансатлантичну безпеку, і "ми впевнені, що цю підтримку буде продовжено", розповів очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга в Монреалі після конференції, на якій обговорювали питання повернення з РФ полонених українців. Його слова публікує Reuters.

За його словами, Київ упевнений у підтримці з боку Вашингтона, оскільки захищають таку саму цінність, як і американці - демократію.

Відео дня

"І ця війна - не війна за Україну, ця війна - за відновлення світового порядку", - підкреслив очільник МЗС.

Сибіга додав, що Україну підтримують як члени Демократичної партії, так і Республіканської:

"У нас сильна двопартійна підтримка, як з боку республіканців, так і з боку демократів. І, звичайно, у нас сильна підтримка американського народу", - сказав міністр.

Варто зазначити, що американські президентські вибори мають відбутися 5 листопада.

Вибори в США 2024 - що вже повідомлялося

За президентське крісло змагаються демократка, віцепрезидентка Штатів Камала Гарріс і колишній американський лідер, республіканець Дональд Трамп.

Гарріс обіцяла допомагати Києву протистояти російській агресії в разі перемоги у виборчих перегонах. Трамп же скептично висловлювався щодо допомоги Україні, а також говорив, що українська влада могла уникнути війни. При цьому він обіцяв, що в разі перемоги зможе швидко завершити війну.

Гарріс стверджувала, що її опонент, отримавши президентське крісло, не допомагатиме українцям. Крім того, вона сказала, що швидке розв'язання "українського питання", про яке говорив Трамп, полягає в тому, щоб Київ здався.

Вас також можуть зацікавити новини: