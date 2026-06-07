ЦВК Вірменії відмовилася знімати з виборів партію проросійського мільярдера

Представники блоку "Сильна Вірменія" або пов’язані з ним особи нібито могли бути причетні до дій, які мають ознаки виборчих хабарів.

Центральна виборча комісія Вірменії не стала скасовувати реєстрацію опозиційного блоку "Сильна Вірменія", який пов’язують із вірмено-російським бізнесменом Самвелом Карапетяном. Рішення ухвалили за день до парламентських виборів, що відбудуться 7 червня, пише "Радіо Свобода".

Ініціатором звернення до ЦВК стала проєвропейська партія "Республіка". Її представники вимагали усунути політичну силу від участі у виборах через підозри у підкупі виборців та можливому приховуванні майнових інтересів.

У заяві стверджувалося, що представники блоку "Сильна Вірменія" або пов’язані з ним особи нібито могли бути причетні до дій, які мають ознаки виборчих хабарів.

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У самій партії звинувачення відкинули. Представник політсили та юрист Арам Вардеванян назвав подану скаргу безпідставною та заявив, що жодного підтвердженого порушення доведено не було.

Після двогодинного розгляду Центральна виборча комісія одноголосно відхилила вимогу про анулювання реєстрації блоку. Голова ЦВК Ваагн Овакімян зазначив, що подана заява ґрунтується переважно на припущеннях і не містить достатніх підстав для такого рішення.

Скандал навколо "Сильної Вірменії" розгорівся після теледебатів за участю прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Під час обговорення лунали заклики перевірити інформацію про можливий підкуп виборців та розглянути питання щодо участі партії у виборах.

Втім, Пашинян заявив, що його політична сила не звертатиметься до ЦВК із відповідною вимогою, щоб уникнути звинувачень у спробах усунути конкурентів напередодні голосування.

Парламентські вибори у Вірменії відбудуться вже 7 червня. Однією з головних тем кампанії стало подальше зовнішньополітичне позиціонування країни та курс уряду Нікола Пашиняна на зближення із Заходом.

Політичний курс Вірменії

Нагадаємо, Вірменія офіційно розпочала шлях до членства в Європейському союзі. Відповідний закон підписав президент країни Ваган Хачатурян. Даний закон був ініційований громадською організацією на підставі зібраних 60 тисяч підписів громадян країни. 26 березня цього року закон був ухвалений вірменським парламентом.

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