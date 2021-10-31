Слідчі розпочали чотири кримінальні провадження. Також складено три адміністративних протоколи.

Сьогодні, під час голосування на проміжних виборах поліція зареєструвала 129 повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Слідчі розпочали чотири кримінальні провадження. Також складено три адміністративних протоколи.

Найбільше порушень зареєстровано в Харківській – 59, у Черкаській – 25 та Львівській областях - 10.

Читайте такожВибори в Харкові та двох регіонах: у ЦВК поділилися важливими відомостямиЗазначається, що здебільшого події стосувалися незаконної агітації – 36, невиконання рішення виборчої комісії – 7, фотографування бюлетеня або виборчої документації – 6, можливого підкупу виборців – 5, незаконного знищення виборчої документації – 5, порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії – 4, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 4, фальсифікації виборчих документів або її спроба – 4, незаконного використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 1.

"За результатами перевірки розпочато чотири кримінальні провадження: 2 – за ч. 1 ст. 158-3 Кримінального кодексу України (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів) - у Харківській та Черкаській областях; 2 – за ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі) - у Харківській області", - йдеться у повідомленні.

Також у поліції додали, що після проведення перевірки складено три адміністративні протоколи: два - за ст. 212- 10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) Кодексу України про адміністративні правопорушення — у Київській та Черкаській областях, один - за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня...) Кодексу України про адміністративні правопорушення - у Харківській області.

"Загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу…Усі дільниці зачинилися вчасно, розпочався процес підрахунку голосів. Поліцейські продовжують нести службу біля дільниць та супроводжуватимуть членів комісій та виборчу документацію до ТВК та ОВК", - підсумували в Нацполіції.

Вибори в Україні

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в Україні відбувалося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в окрузі №184 (центр - м. Нова Каховка) на Херсонщині та в окрузі №197 (центр - м. Золотоноша) на Черкащині.

А також в 9 регіонах позачергово обирали сільського, селищного та міського голів та в 14 - відбулися проміжні вибори депутатів місцевих рад.

Автор: Тамара Отовська