Ухвалено важливі рішення щодо ситуації з енергетикою у Києві, – Зеленський

Зокрема, створюється штаб для координації ситуації в столиці, уряд активізує контакти з міжнародними партнерами для пришвидшення отримання необхідної допомоги, а також будуть переглянуті правила щодо комендантської години.

За участі вищих керівників держави ухвалені три важливі рішення з метою поліпшення ситуації з енергетикою у Києві. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в Telegram за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України.

Зокрема, окрему увагу приділили ситуації в Києві.

Президент відзначив, що наслідки російських ударів і погіршення погодних умов – важкі. Однак, ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення.

Відео дня

Як наголосив Зеленський, багато питань потребують термінового вирішення.

У зв’язку з цим, глава держави повідомив про ухвалення трьох рішень.

Перше рішення

"Перше: буде утворений штаб щодо координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації", - повідомив Зеленський.

За його словами, керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Друге рішення

"Друге: урядовці максимально активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки", - зазначив президент.

При цьому, Кабінет Міністрів забезпечить на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Як додав Зеленський, також ведеться робота, щоб відчутно збільшити обсяг імпорту електрики в Україну.

Третє рішення

"Третє: доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди. У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі", - повідомив Зеленський.

Крім того, президент заявив, що в Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та проведена перевірка наявних. "Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації", - додав глава держави.

За словами Зеленського, важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено, скоординовано.

"Від результатів кожного залежить спільний результат усієї країни", - підкреслив Зеленський.

Ситуація в енергосистемі України

Як повідомляв УНІАН, від початку 2026-го року країна-терорист Росія значно посилила обстріли енергетичної інфраструктури Києва.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко обіцяє запровадити в столиці полегшені графіки подачі електроенергії споживачам вже з вечора четверга. Це відбудеться за умов відсутності нових російських атак на інфраструктуру.

Вас також можуть зацікавити новини: