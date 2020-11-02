Голова Верховної Ради вважає, що на поточному тижні цей законопроект має бути ухвалений.

У Верховній Раді сьогодні буде зареєстрований законопроект щодо відновлення чинності положень законодавства про електронне декларування, скасованих Конституційним судом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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Він зазначив, що на сьогодні на розгляді парламенту вже є декілька законопроектів, які стосуються вирішення питання з електронним декларуванням у зв’язку зі скандальним рішенням КС.

«Я думаю, що сьогодні до кінця дня буде зареєстрований законопроект, який буде відновлювати дію закону пов’язаного з електронним декларуванням станом на 27 жовтня 2020 року і відновлювати статтю 366-1 Кримінального кодексу України. Буде надано два місяці на те, щоб вивчити та прийняти відповідне рішення, пов’язані із запитаннями, які були порушені Конституційним судом в своєму рішенні», - сказав Разумков.

Він закликав народних депутатів приєднатися до розгляду даного законопроекту, щоб його доопрацювати. «Я впевнений, що Верховна Рада, як завжди, повинна продемонструвати свою консолідовану позицію щодо таких питань і вважаю, що таке рішення повинно бути прийнято на цьому пленарному тижні. Для цього повинна бути єдина позиція всіх депутатських фракцій і груп в розумінні відповідальності, яка сьогодні знову стоїть перед ВРУ вже дев’ятого скликання», - наголосив спікер парламенту.

Конституційний суд проти антикорупційної реформи

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ. На переконання авторів подання - 51 народного депутата, тодішній глава держави Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив заборону на узурпацію державної влади. Також, стверджували депутати, указ суперечить положенням Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень президента України.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: Надя Пришляк