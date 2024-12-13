Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог не виключає, що Трамп запросить Зеленського та Путіна до Білого дому.

Зустріч президента України Володимир Зеленського з російським правителем Володимиром Путіним у США є малоймовірною. Таку думку в коментарі 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович.

За його словами, якщо ймовірні перемовини і вдбудуться, участь у них будуть брати представники країн.

"Я переконаний, що Путін просто може побоятися туди летіти, оскільки він відвертий боягуз. З одного боку для нього було б приємно приїхати в Сполучені Штати, але він погодиться поїхати, тільки якщо будуть умови, які його влаштують", - вважає експерт.

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Рейтерович також вважає, що малоймовірно, що Зеленський і Путін "сядуть за один стіл":

"Я не уявляю, що ми побачимо підписання якогось документа Зеленським і Путіним. З великою ймовірністю, це робитимуть зовсім інші люди. Також враховуємо, що це не мирний договір, який визнається двома сторонами".

При цьому політолог не виключив підписання представниками України та Росії документу про перемир'я чи про зупинення активної фази бойових дій можливе, "але для цього не потрібно летіти у Вашингтон, може бути третя країна".

Заява спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога

Як повідомляв УНІАН, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог зробив заяву про війну в Україні. Він, зокрема, припустив, що обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може запросити Володимира Зеленського та Володимира Путіна до Вашингтона і провести там переговори.

Також Келлог заявив, що Трамп є єдиною людиною, яка може зупинити війну в Україні, і з його допомогою війна може завершитися вже в найближчі кілька місяців.

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