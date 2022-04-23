Разом з тим Джонсон сказав, що українці проявили "неймовірний героїзм" під час війни з РФ.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон визнав, що існує "реалістична можливість" перемоги російських сил у вторгненні в Україну.

Як повідомляє Sky News, звертаючись до повідомлень західних розвідок про те, що Росія може досягти успіху в ході війни в Україні, Джонсон сказав: "Сумно те, що це реалістична можливість".

"У Путіна величезна армія, у нього дуже важке політичне становище, тому що він зробив катастрофічну помилку. Єдиний варіант, який у нього зараз є, — це продовжувати намагатися використовувати свій жахливий підхід, очолюваний артилерією, щоб спробувати знищити українців" - заявив він.

"Зараз він дуже близький до того, щоб убезпечити наземний коридор у Маріуполі. Боюся, що на даному етапі ситуація непередбачувана. Ми повинні бути реалістичними щодо цього" - додав Джонсон.

Виступаючи під час пресконференції в Нью-Делі, британський прем’єр сказав, що українці проявили "неймовірний героїзм" під час війни і "незалежно від того, яку військову перевагу" має Путін, він не зможе "перебороти дух українського народу".

Прем'єр-міністр також заявив, що Британія направить більше артилерії до українських військ і підтвердив, що британське посольство відновить роботу в українській столиці.

Раніше Борис Джонсон сказав, що існує "реальна ймовірність" того, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року.

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