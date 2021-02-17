Маріонетки Кремля на Донбасі переживають глибокий економічний занепад, половина населення втекла, а грошей і ліків немає на тлі війни, у закінченні якої Росія досі не зацікавлена.

Якщо послухати Дениса Пушиліна і його поплічників, то вихід так званої "ДНР" на світові ринки здається просто неминучим. В середині грудня лідер створеної Росією псевдореспубліки на сході України під час відеозвернення пообіцяв у 2021 році початок прекрасних часів. Економіка і зарплати нібито будуть зростати, а тисячі нових робочих місць будуть створені. А за кілька днів до того, Володимир Рущак, якого Пушилін призначив відповільним за промисловість і торгівлю, оголосив про вихід "ДНР" на іноземні ринки.

Звісно ж, такі оптимістичні слова не мають нічого спільного з реальністю в так званих "ДНР" і "ЛНР", які створив Кремль, - пише Süddeutsche Zeitung.

"Насправді "республіки"-маріонетки погрузли в глибокому економічному занепаді й пандемії COVID-19. Більше половини населення, яке було до війни, втекло. А кінця траншейної війни, яка почалася в 2014 році й тліє досі, так само не видно на горизонті, як і реінтеграції регіону в Україну, чого прагне Київ, чи об'єднання з Росією, про що мріють залежні від Москви бойовики", - йдеться в статті.

Читайте такожWashington Post: Що довше триває війна на Донбасі, то краще для її організатора в РосіїДо війни близько 3,7 мільйонів людей жили в вугільнодобувному й металургійному регіоні навколо Донецька й Луганська. Сьогодні тут живе менше половини. І про це говорять навіть так звані "ЗМІ" бойовиків, які скаржаться, що 40% будинків у Донецьку порожні. А рівень народжуваності в обох великих містах під окупацією продовжує падати щороку. Вочевидь, через те, що цифри катастрофічні, ватажки "ДНР" і "ЛНР" досі не опублікували дані перепису населення, який провели ще в жовтні 2019 року.

З 1,8 мільйона фактичних жителів окупованої частини Донбасу більше мільйона - це пенсіонери. Вони сильно постраждали від пандемії COVID-19. Ситуацію погіршує й той факт, що контрольно-пропускні пункти на лінії фронту лишаються вже кілька місяців закритими. А лише там можна отримати українську пенсію, виплати на допомогу при народженні дитини, документи чи інші соціальні виплати.

Лікарні на окупованих територіях переповнені пацієнтами з COVID-19. Медикаментів немає. Бойовикам бракує не лише вакцин, а й грошей у "казні". Видобуток вугілля обвалився. Наприклад, шахта Скочинського в Донецьку місяцями лишалася закритою аж до жовтня 2020 року через "технічні проблеми". А 17 листопада шахта, на якій працюють 2,3 тисячі людей, була знищена пожежею. Четверо шахтарів загинули.

Читайте такожБойовики "ДНР" встановили пам'ятник у Дебальцевому із зображенням українського воїна: у мережі показали фотоЗ початку 2020 року спалахує дедалі більше страйків на вугільних шахтах і заводах. Зазвичай через кілька днів бойовики просто придушують протести. Причина для акцій непокори завжди одна - робітникам місяцями не платять зарплату. Хоча йдеться про менш ніж 130 євро на місяць в еквіваленті. Щоб не платити борги, "ДНР" і "ЛНР" вже провели кілька передач активів у розпорядження нових "власників", які теж не платять. Десятки вугільних шахт були просто закриті.

Фактичний кордон між вільною Україною і так званими "ДНР" і "ЛНР" простягається вздовж 400 кілометрів. 27 липня 2020 року тут вперше почалося щось схоже на перемир'я і не лише на папері. Зазвичай ОБСЄ фіксувала близько 20 тисяч поранених щомісяця. Але з початком перемир'я цифри скоротилися до кількох сотень. Але в січні 2021-го війна знову загострилася. Десять солдатів України загинули. Колишній президент Леонід Кравчук, який представляє Київ на переговорах в Мінську, оголосив 8 лютого: "Більше ніякого перемир'я немає".

З політичної точки зору, минуло більше року після останньої зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції й Росії. Але ніяких зрушень немає. Британський і канадський політолог українського походження Тарас Кузьо каже, що російські сили, які складаються з російських найманців і місцевих, налічують приблизно 35 тисяч бійців. Ще 5 тисяч - це офіцери російської розвідки й так звані "радники".

З квітня 2019 року Росія почала незаконно роздавати свої паспорти мешканцям окупованої частини Донбасу. Згідно з підрахунком "Східної правозахисної групи", всього Москва роздала 442 тисячі документів станом на січень. Ватажки "ДНР" і "ЛНР" роздають і свої паспорти. Тих, хто збереже українські паспорти, будуть позбавляти всіх прав на власність чи бізнес-активність. Голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде 20 січня заявила, що Україна "виконала всі умови для миру, але, нажаль, Росія цього не зробила".

Читайте такожДомовитися з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі на сьогодні "практично неможливо" - КравчукКиїв може похвалитися принаймні певними символічними перемогами на міжнародному рівні. 11 грудня головний прокурор Міжнародного кримінального суду ООН в Гаазі заявив, що має достатньо доказів, щоб відкрити формальне розслідування воєнних злочинів на Сході України й в Криму. 14 січня Європейський суд з прав людини прийняв скарги України на російську насильницьку окупацію Криму.

Росія перетворює Крим на військову базу

Однак, ці розслідування не мають практичного впливу на ситуацію на місцях. 30 грудня 2020 року російський президент Володимир Путін змінив кримінальний кодекс своєї країни так, щоб людям з Криму було ще важче критикувати Москву за окупацію. Кримські татари особливо піддаються переслідуванню. Їх арештовують і влаштовують над ними політичні суди. Правозахисники нарахували 109 політичних в'язнів у Криму. Близько 28 тисяч кримчан незаконно відправили на службу в армії РФ. Українська Гельсінська спілка з прав людини в середині січня повідомила про дедалі більшу мілітаризацію в Криму, яка охоплює навіть школярів.

Читайте такожРанкові обшуки в Криму: у Зеленського нагадали окупантам про відповідальністьЧорноморський інститут стратегічних досліджень вважає швидку мілітаризацію головним результатом семирічної окупації Криму. Про це йдеться в звіті організації, опублікованому в 2020 році. Мета Росії на українському острові - це збудувати такі ж великі військові бази, як найбільші бази США. Більше 150 тисяч росіян переселили в Крим. Лише чорноморський порт Севастополя прийняв десятки тисяч російських солдатів разом з сім'ями, а також інших поселенців. Росія також захопила сотні українських компаній в Криму. Київ подав у міжнародні суди скарги з вимогою компенсації. Навряд чи ці виплати будуть проведені навіть в разі позитивних рішень.

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Переклад: Лесь Димань