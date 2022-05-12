Зеленський наголосив, що дипломати дуже предметно й постійно обговорюють з представниками дружніх країн тему безпекових гарантій для України.

Президент Володимир Зеленський сподівається на досягнення домовленості з провідними державами світу про отримання гарантій безпеки для України на десятиліття.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні за підсумками 77-го дня війни.

Він наголосив, що дипломати дуже предметно й постійно обговорюють з представниками дружніх країн тему безпекових гарантій для України.

"Зустріч "Великої сімки" 8 травня, у якій наша держава вперше взяла участь на рівні лідерів, була передусім про це. Ми домовляємося з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість у безпеці на десятиліття вперед", - зазначив президент.

За його словами, вперше в історії нашої держави є можливість зафіксувати такі гарантії.

"Не щось у меморандумі, не якесь декларативне бажання якогось курсу, а конкретні гарантії. Не тільки юридично вагомі, а й прописані так, щоб було зрозуміло: що конкретно, хто конкретно і як конкретно нам гарантує. Дай Бог", - сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що допомога США та інших країн, програма ленд-ліз, напрацювання гарантій - це ті речі, які "не запрацюють за один чи декілька днів".

"Але я впевнений, що цей травень в українській історії матиме особливе значення", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що російські війська досі перебувають в Україні.

"Ті маргінали, яких російська держава знайшла собі як колаборантів, роблять заяви космічного масштабу і космічної ж дурості, як характеризувався цей їхній рівень ще в "Собачому серці". Але хай там що роблять окупанти - це нічого не означає. У них немає шансів. Я впевнений, що ми звільнимо нашу землю і людей", - підкреслив він.

При цьому президент зазначив, що з новою підтримкою від США, з ленд-лізом, з усією тією допомогою, яку Україна отримуємо від Великої Британії та Євросоюзу, від Канади, Японії, Австралії – "без перебільшення, від усього вільного світу, – нам буде легше".

Як повідомляв УНІАН, 8 травня відбувся віртуальний саміт лідерів країн "Великої сімки", у якому взяв участь Зеленський. На саміті він запропонував країнам G7 стати гарантами безпеки України.