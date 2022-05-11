Президент України повністю підтримує підхід щодо необхідності ядерного роззброєння.

Якщо лідер тієї чи іншої ядерної держави публічно допускає можливість застосування його країною ядерної зброї, то це має бути підставою для жорсткої реакції та превентивних санкцій, адже це порушує міжнародні домовленості.

На цьому під час онлайн-спілкування зі студентами провідних університетів Франції, представниками академічних кіл та медіа наголосив президент України Володимир Зеленський, йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Президент нагадав, що неодноразово порушував питання щодо погроз використанням ядерної зброї з боку Російської Федерації, зокрема на Мюнхенській конференції з питань безпеки в лютому, незадовго до початку повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський зазначив, що Росія не одна у світі озвучує такі погрози, а найстрашніше - якщо вона застосовуватиме не лише погрози, а й свої ядерні можливості, оскільки це буде сигналом для всіх, що так можна.

"Тому я вважаю, що мають бути превентивні санкції. Якщо людина говорить про це в медіа, якщо вона публічно це каже й погрожує застосувати ядерну зброю у разі... То далі навіть не цікаво, що ця людина говорить. У разі чого? Такі ультиматуми цілковито не цікаві. Це свідчить про те, що вже відбулася дискредитація будь-яких домовленостей щодо незастосування ядерної зброї", - наголосив глава держави.

На його думку, така дискредитація сталася після того, як Росія порушила Будапештський меморандум, і після публічних погроз застосуванням ядерної зброї.

Зеленський переконаний, що за цю ситуацію несе відповідальність насамперед президент Росії Володимир Путін.

"Тому що не всі в Росії за застосування ядерної зброї проти України чи світу. Я впевнений у цьому. Є багато людей, які підтримують і Україну, і цивілізований шлях вирішення будь-яких військових конфліктів, мирного врегулювання. Але, на жаль, через інформаційну політику їх відсоток у Росії стає все меншим і меншим", - сказав він.

Президент України також зазначив, що повністю підтримує підхід щодо необхідності ядерного роззброєння.

"Якщо ми не контролюємо порушення міжнародного права з боку тієї чи іншої ядерної держави, це означає, що ми з вами не контролюємо майбутнє, навіть імовірне застосування тієї чи іншої ядерної зброї. А якщо ми цього не можемо зробити, потрібно порушувати питання щодо скасування можливості використання певної зброї, щодо наявності цієї зброї в тієї чи іншої держави. Тільки такий вихід", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров знову висловився про можливе застосування ядерної зброї, не ставши виключати таку можливість.