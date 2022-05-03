Радник глави ОПУ зазначив, що Москва має намір анексувати частину півдня України.

Російська Федерація має намір анексувати всю територію Донбасу і південь України. Найближчими днями в Москві можуть оголосити про захоплення цих територій.

Про це розповів радник голови офісу президента Олексій Арестович у коментарі РБК-Україна

"Я так думаю, вони погодилися, що перемогою в цій війні можна буде вважати вихід на адміністративні кордони Донецької, Луганської та Херсонської областей, частково, можливо, і Запорізької", - вважає радник глави ОПУ.

На його думку, російські окупанти можуть проголосити якусь "Таврійську губернію" і анексію територій з російським рублем, виплатами з російського бюджету, навчанням у школах, місцевими адміністраціями та інше.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія напала на незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов бачить два сценарії завершення війни з Російською Федерацією - поділ РФ та зміна керівництва.

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