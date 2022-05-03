Перший — розділення Росії на три й більше частин. І другий — відносне збереження територіальної цілісності РФ при зміні керівництва країни.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов бачить два сценарії завершення війни з РФ - розділення РФ та зміна керівництва.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу "Новое время".

Перший — розділення Росії на три й більше частин. І другий — відносне збереження територіальної цілісності РФ при зміні керівництва країни.

За його словами, у другому випадку новий керівник скаже, що РФ ні при чому в усіх цих процесах, це був хворий диктатор, а країна тут ні до чого. Тоді Росія віддасть усі окуповані нею території — від островів Японії до Кенігсберга, який належить Німеччині.

"Ось два шляхи. Більшість військово-політичного керівництва Росії це знає. І саме тому є дуже багато спроб діалогу з західним світом, не дивлячись на ту офіційну риторику, яку вони всі використовують. А от неофіційна зовсім інша: вони бояться втратити свої статки. І вони розуміють, чим це дуже швидко для них закінчиться", - заявив Буданов.

Начальник ГУР висловив упевненість, що Україна переможе.

"Залишити йому (Путіну - ред.) шлях для відступу — це одна зі стратегій, проте це майже нереально. Він військовий злочинець для всього світу. Це його кінець, він сам себе загнав у глухий кут", - додав Буданов.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що існують ознаки підготовки до мобілізації у РФ.

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