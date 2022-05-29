Україна не може доставити зерно в інші країни внаслідок блокування портів російськими окупантами.

Росія навмисно створює як продовольчу, так і енергетичну кризу у світі.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC.

"Вони (росіяни - УНІАН) блокують наші порти та створюють продуктову кризу у світі, не даючи вивезти наш врожай. Понад 21 мільйона тонн на сьогодні накопичено в складах. І африканські, та азійські країни чекають цього врожаю, але ми не можемо їм його доставити через блокування наших портів", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що так само росіяни створювали енергетичну кризу протягом попереднього опалювального сезону.

"Зараз вони фактично маніпулюють і зловживають своїм енергетичним впливом, відмикаючи деякі країни Європи від газопостачання і створюючи тиск на енергетичний ринок загалом всього світу, не лише Європи. Тобто всі ці речі прораховані росіянами, і це елементи гібридної війни з цивілізованим світом", - підкреслив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування експорту української аграрної продукції призвело до зростання цін на продовольство у світі й може настати голод у багатьох країнах.

Україні у квітні вдалось експортувати 1 млн 90 тис. тонн зерна, тоді як в березні цей показник становив лише близько 200 тисяч тонн. До війни аграрії експортували близько 5 мільйонів тонн на місяць.

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