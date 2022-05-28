Російські військові фізично блокують 22 мільйони тонн українського продовольчого експорту.

Єдина причина продовольчої кризи - блокування українських портів російськими військовими.

Як наголосив міністр закордонних справ України, санкції проти Росії не мають стосунку до глобальної продовольчої кризи, що розгортається.

"Єдина причина дефіциту, зростання цін і загрози голоду – російські військові фізично блокують 22 мільйони тонн українського продовольчого експорту в наших морських портах", - зауважив Кулеба.

Він акцентував на необхідності вимагати від Москви припинення блокади.

Як писав УНІАН, у суботу, 28 травня, відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Прес-служба Кремля доповіла, що одним з обговорюваних питань було зняття санкцій. Російський лідер обґрунтував необхідність зняття санкційних обмежень проблемами в області глобальної продовольчої безпеки: "Володимир Путін аргументовано і на основі конкретних даних роз'яснив реальні причини труднощів з поставками продовольства, які стали наслідком помилкової економічної та фінансової політики західних країн, а також введених ними антиросійських санкцій".

Розблокування портів України: що варто знати

За підсумками розмови лідерів Німеччини, Франції та РФ німецька сторона сповістила, що Путін нібито пообіцяв посприяти розблокуванню експорту зерна з України за участі ООН.

Французька сторона проінформувала, що під час розмови Шольц та Макрон вимагали припинити блокаду Одеси задля експорту українських зернових через Чорне море та уникнення світової продовольчої кризи. А Путін нібито пообіцяв європейським лідерам надати доступ до одеських портів після того, як вони будуть розміновані, і запевнив, що не використовуватиме це з воєнною метою.

ЗМІ раніше інформували, що Євросоюз розглядає можливість реалізації військово-морської місії для допомоги у вивезенні зерна з України.

А влада Туреччини, за інформацією ЗМІ, веде переговори з Москвою і Києвом про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.

Також Україна приєдналася до підписання дорожньої карти з продовольчої безпеки та налагодила два сухопутних маршрути для транспортування продукції.

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