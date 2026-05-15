Уряд скасує обмеження на виїзд за кордон для усіх жінок без винятків, - Свириденко

Кабінет міністрів України вирішив скасувати обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах", - заявила вона.

Заборона на виїзд для жінок

Як повідомляв УНІАН, деяким українкам було заборонено перетинати кордон. Обмеження поширювалися, зокрема, на жінок, які обіймають високі державні посади, включаючи членів Кабміну, керівників центральних органів влади та їх заступників. Також йшлося про депутатів, суддів, правоохоронців та керівників державних підприємств.

Крім того, обмеження стосувалися представників місцевої влади та керівного складу державних структур. При цьому виїзд можливий за наявності відповідних документів, наприклад, у разі службового відрядження, відпустки або супроводу осіб, які потребують догляду.

Для жінок-медиків додаткових обмежень не було передбачено, а вимоги пред'являти військові документи на кордоні є незаконними.

