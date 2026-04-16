Зеленський відреагував на заяву Венса щодо скорочення допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що США не припинять постачання дефіцитних систем Україні.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса стосовно того, що скорочення допомоги Україні є одним з його головних досягнень на цій посаді. Коментар Зеленський дав під час візиту до Нідерландів на пресконференції, яка опублікована на YouTube-каналі Офісу президента України.

Зеленський висловив надію, що США продовжать надавати нашій країні допомогу:

"Я сподіваюся, що США не припинять надання допомоги. Це для нас дуже важливо. Сподіваюся, вони не залишать цю війну".

За словами президента України, підтримка з боку США важлива не лише для України, а й для Вашингтону, оскільки вона дозволяє їм підтримувати зв'язки з Європою.

"Я сподіваюсь, що Сполучені Штати не припинять постачання нам дефіцитних систем. Для нас це ключове. Ми використовуємо для закупівлі зброї не американські, а європейські гроші, включно з підтримкою Нідерландів", - зауважив Зеленський.

За його словами, програма для закупівлі озброєння PURL, що має зв'язок з Європою, показує єдність.

"Але враховуючи ризики збільшення ескалації на Близькому Сході, такі ризики можуть бути. Чому віцепрезидент в такий спосіб це прокоментував? Будь ласка, запитайте його. Кожного дня якісь новини", - додав український лідер.

Військова допомога Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство оборони України поділилося, що країни-партнери оголосили нові пакети підтримки. Зазначається, що більша частина внесків спрямована на критично важливий механізм "Список першочергових потреб України" (PURL), а також на посилення ППО, розвиток дронових спроможностей і забезпечення боєприпасами. Зокрема, Німеччина надасть $4 млрд на посилення ППО та $600 млн на розвиток спроможностей далекобійних ударів та ударів на середню дистанцію. Окрім цього, Нідерланди виділяють €248 млн на БПЛА для України. Норвегія надасть $560 млн на базове забезпечення бригад дронами та $150 млн на розвиток логістичного хабу. Окрім цього, країна зробить внесок в програму PURL.

Також ми писали, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його країна залишається відданою місії підтримувати Україну у її боротьбі. Гілі зауважив, що найбільше російських втрат за один місяць спричинили дрони. Тому міністр оборони Британії оголосив про найбільший пакет дронів для України в цьому році. Британія обіцяє доставити до України понад 120 тисяч нових дронів. За словами Гілі, також буде надано сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет для ППО.

