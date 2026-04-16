Зеленський відреагував на заяву Венса щодо скорочення допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса стосовно того, що скорочення допомоги Україні є одним з його головних досягнень на цій посаді. Коментар Зеленський дав під час візиту до Нідерландів на пресконференції, яка опублікована на YouTube-каналі Офісу президента України.
Зеленський висловив надію, що США продовжать надавати нашій країні допомогу:
"Я сподіваюся, що США не припинять надання допомоги. Це для нас дуже важливо. Сподіваюся, вони не залишать цю війну".
За словами президента України, підтримка з боку США важлива не лише для України, а й для Вашингтону, оскільки вона дозволяє їм підтримувати зв'язки з Європою.
"Я сподіваюсь, що Сполучені Штати не припинять постачання нам дефіцитних систем. Для нас це ключове. Ми використовуємо для закупівлі зброї не американські, а європейські гроші, включно з підтримкою Нідерландів", - зауважив Зеленський.
За його словами, програма для закупівлі озброєння PURL, що має зв'язок з Європою, показує єдність.
"Але враховуючи ризики збільшення ескалації на Близькому Сході, такі ризики можуть бути. Чому віцепрезидент в такий спосіб це прокоментував? Будь ласка, запитайте його. Кожного дня якісь новини", - додав український лідер.
Військова допомога Україні: останні новини
Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство оборони України поділилося, що країни-партнери оголосили нові пакети підтримки. Зазначається, що більша частина внесків спрямована на критично важливий механізм "Список першочергових потреб України" (PURL), а також на посилення ППО, розвиток дронових спроможностей і забезпечення боєприпасами. Зокрема, Німеччина надасть $4 млрд на посилення ППО та $600 млн на розвиток спроможностей далекобійних ударів та ударів на середню дистанцію. Окрім цього, Нідерланди виділяють €248 млн на БПЛА для України. Норвегія надасть $560 млн на базове забезпечення бригад дронами та $150 млн на розвиток логістичного хабу. Окрім цього, країна зробить внесок в програму PURL.
Також ми писали, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його країна залишається відданою місії підтримувати Україну у її боротьбі. Гілі зауважив, що найбільше російських втрат за один місяць спричинили дрони. Тому міністр оборони Британії оголосив про найбільший пакет дронів для України в цьому році. Британія обіцяє доставити до України понад 120 тисяч нових дронів. За словами Гілі, також буде надано сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет для ППО.