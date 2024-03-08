Глава держави вважає російського диктатора Володимира Путіна хворою людиною, яка не зупиниться в Україні, аби продовжувати вбивати.

Президент Володимир Зеленський звернувся до тих частин європейських суспільств окремих країн, які не підтримують Україну у війні, яку розпочала РФ.

Про це Зеленський розповів журналісту Бруно Веспі під час інтервʼю для італійського телеканалу Rai 1. Глава держави відзначив, що у багатьох суспільствах різних країн є люди, які не підтримують Україну.

"Я думаю, що проблема у тому, що вони не відчувають, що таке Путін. Сьогодні не підтримувати Україну - це підтримувати Росію. І це так. Тому що тільки цивілізований об'єднаний світ може протистояти такому ворогу, який не поважає усі ті права і свободи, які ми з вами розділяємо", - сказав Зеленський.

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При цьому, президент наголосив, що та частина суспільств інших країн, яка не підтримує Україну, не відчуває на собі, що таке війна.

Водночас, Зеленський озвучив риторичне питання, що якби нещодавно в Одесі під час нанесення росіянами балістичного удару поруч з ним стояв би не прем'єр-міністр Греції, а прем'єрка Італії, то як би вона відреагувала на цей удар, або щоб сказало італійське суспільство?

Президент впевнений, що італійському суспільству у такій ситуації не було би байдуже.

"Путін хвора людина, яка полює і навіть не розуміє, що вона робить, або не контролює свою армію, яка стріляє просто по цивільним людям, дипломатам, лідерам інших держав. Або він хвора людина, яка це хоче і яка полює, і саме це його цікавить: просто вбивство", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що деякі люди знаходяться дуже далеко від війни і в їхні міста і домівки війна не прийшла.

"Ми всі молимося, щоб війна не забирала життя інших людей, інших суспільств, але почуйте нас: ця людина прийшла до нас, і стріляє по нас, і вбиває нас, і вона буде те саме робити на інших територіях. Він не задовільниться тим, що у нього зараз в Україні", - наголосив Зеленський.

Підтримка європейців

У лютому було оприлюднене загальноєвропейське опитування, яке засвідчило, що підтримка України у країнах Європи залишається масштабною, але майже через два роки після повномасштабного вторгнення тільки 10% європейців вірять, що вона зможе перемогти Росію. Також опитування показало, що найбільш поширеною думкою було те, що війна в Україні закінчиться якимось "компромісним врегулюванням".

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