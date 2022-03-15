Арестович висловився про переговори з Росією.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович дав інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону і розповів, що Україна не піде на визнання Криму і відмови від Донбасу.

"Є версія, наприклад, спільного управління. Є різні приклади з історії. Наприклад, Туреччина зі своїм Кіпром. Вона вважає Північний Кіпр своїм, але більше ніхто в світі цього не визнає. Є мільйон варіантів. Я думаю, що наша дипломатія впорається, тому що в цьому залучено не тільки двосторонні відносини, а й ціла система країн. Навіть тих країн, які знаходяться далеко від України, але є дуже серйозним фактором для Росії, і вони дають свої гарантії. Потрібно розуміти правильно, що зараз йдуть не те як двосторонні переговори, а скільки лідерів залучено, щоб забезпечити рамкову угоду", - сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович сказав, коли може закінчитися війна в Україні.

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