Сьогоднішня зустріч в "нормандському форматі" стосувалися війни на Донбасі та Мінських домовленостей, однак сторони також обговорили питання деескалації навколо України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що сьогоднішня зустріч у "нормандському форматі" стала кроком вперед до деескалації ситуації навколо українських кордонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу за результатами зустрічі політичних радників лідерів "нормандського формату" у Парижі, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи можна ці перемовини назвати першим кроком до деескалації ситуації навколо українських кордонів.

"Сьогодні, безумовно, ми обговорювали це питання. І з самого початку зустрічі я сказав, що сьогодні ми зустрічаємося у такий тривожний час, коли довкола українських кордонів близько 100 тис. російських солдат, і це дійсно є загрозою. Я про це декілька разів сказав", – зазначив очільник ОП.

Він уточнив, що сьогоднішні перемовини більше стосувалися війни, яка триває на Донбасі, Мінських домовленостей та інших питань, які розглядаються в "нормандському форматі".

"Але я абсолютно чітко заявив, що сьогодні очікуємо деескалації не тільки на окупованих територіях, а взагалі деескалації навколо українських кордонів", – підкреслив Єрмак.

Водночас він додав, що це питання детально не обговорювалося, тому що "всі дискусії проходять на різних рівнях, і в цьому беруть участь не тільки країни-учасники "нормандського формату".

"Але я сподіваюся, що сьогодні навіть такий крок, як підтримання режиму припинення вогню, - це маленький, але крок вперед", – наголосив керівник Офісу президента.

Читайте такожСтолтенберг: закликаємо Росію вивести війська з України, Грузії та МолдовиЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 січня, Єрмак заявив, що головним результатом зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату" є підтримка всіма учасниками сталого режиму припинення вогню на Донбасі.

Сторони домовилися про продовження діалогу та проведення наступної зустрічі через два тижні в Берліні.

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